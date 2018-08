La primera falla de Higuaín con el AC Milán pic.twitter.com/Ce4dQqThcQ — El Túnel (@ElTunelOficial) 5 agosto 2018

Il flop mondiale dell'non è ancora stato digerito dal popolo albiceleste e oltre all'intoccabile Lionel Messi i fari nell'ultimo periodo sono stati puntati anche sucolpevole di non vedere mai la porta con la maglia della Seleccion.Il suo passaggio dallaalè stata l'occasione per una nuova serie di sfottò in Sud America. La foto del Pipita nel giorno delle visite mediche è stata presa ad esempio per una nuova serie di attacchi social diventati virali.e i commenti più moderati spingevano verso un: 'Ecco perchè non segna mai'.creato a regola d'arte perchè come mostra l'originale presa dal profilo del Milan Higuain sta indicando proprio lo stemma rossonero.