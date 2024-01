Milan, primo gol per Adli: rompe un digiuno di 805 giorni in campionato

Prima gioia con il Milan per Yacine Adli, che sblocca la gara con la Roma (20ª giornata di Serie A) e si sblocca dopo un lungo digiuno: non segnava un gol in uno dei maggiori cinque campionati europei da 805 giorni, dal 31 ottobre 2021 contro il Reims con la maglia del Bordeaux.