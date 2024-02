Milan primo in Europa: partito il servizio di Realtà Aumentata allo stadio

Nessuno come il Milan in Europa. Il club rossonero in occasione della partita interna dello scorso 11 febbraio a San Siro ha infatti inserito un'importante novità per alcuni dei suoi tifosi premium presenti allo stadio. È infatti partita la Agumented Reality Fan Cam, una telecamera dedicata ai tifosi e implementata con la tecnologia della realtà virutale. Ecco come funziona nel comunicato del club rossoneor.



IL COMUNICATO - Nell’ultima partita casalinga disputata contro il Napoli lo scorso 11 febbraio, AC Milan migliorato ulteriormente l'esperienza matchday dei tifosi a San Siro. Quello rossonero è il primo Club in Europa a implementare una Augmented Reality Fan Cam – una cam dedicata ai tifosi in realtà aumentata – in occasione di una partita, integrando l’esperienza allo stadio con i filtri AR sempre più diffusi. Milan-Napoli è stata la partita delle prime volte: le iniziative legate alla realtà aumentata sono coincise con il lancio dei nuovi Fourth Kits del Club rossonero. Per l'occasione, AC Milan ha presentato la quarta maglia sfruttando l'AR: lo speaker di San Siro ha indossato virtualmente il nuovo kit, mentre i tifosi hanno potuto utilizzare filtri ed effetti 3D, il tutto trasmesso sui megaschermi dello stadio.