E’ unfelice, quello che assapora il derby vinto. Un successo atteso da tempo, che ha una volta di più sottolineato quali sono i punti deboli e di forza di un gruppo in crescita. La squadra è prima in classifica e in un momento d’oro, ma può migliorare.“Tornava in campo dopo 88 giorni ed è inevitabilmente in ritardo rispetto ai compagni. Grande sofferenza per tutta la partita contro Lukaku”, recita la pagella di calciomercato.com per la prestazione di Romagnoli - voto 5 - nel derby di ieri.. Doveva recuperare per forza Romagnoli, quali che fossero le sue condizioni. Un problema, quello della difesa corta, che a gennaio il Milan proverà a risolvere.Il reparto difensivo sarà pian piano rinnovato. Kjaer è stata una bella scoperta, un colpo anche considerati i costi, bassi, dell’affare. Romagnoli resta una certezza, mail difensore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2022, e poche possibilità di rinnovo dello stesso. Piace, e tanto, agli uomini mercato rossoneri, che continuano a tenere vivi i contatti con il suo agente Fali Ramadani.. Il Milan è pronto, sa di avere una piccola falla da coprire: affonderà il colpo se troverà condizioni favorevoli.