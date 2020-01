Presto può arrivare la fumata bianca per Suso al Siviglia. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan e il club andaluso hanno raggiunto un principio di accordo dopo i fitti contatti di giornata. L’esterno spagnolo, convocato da Stefano Pioli ma in panchina per tutto il match di Coppa Italia contro il Torino, è sempre più vicino a dire addio ai rossoneri e già mercoledì potrebbe salutare Milanello per volare in Spagna.



CIFRE E DETTAGLI - Il direttore sportivo del Siviglia Monchi ha fatto importanti passi in avanti verso le richieste del duo Boban-Maldini proprio oggi: l’operazione va verso la chiusura in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni (numero di presenze dello spagnolo e qualificazione in Champions League del Siviglia). C’è un principio di accordo, col riscatto fissato a 21/22 milioni di euro. L’affare è vicino alla chiusura, Suso è pronto a dire addio al Milan.