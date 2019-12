Aspettando Ibrahimovic, che come il "Signor Godot" della celebre opera di Samuel Becket anche ieri ha mandato a dire che per oggi non verrà, il Milan si muove sul mercato dei difensori alla ricerca del sostituto di Leo Duarte considerato oggi una priorità date le incertezze che permangono su Caldara e la sola coppia di centrali Romagnoli-Musacchio considerata degna di affidamento. Boban e Maldini stanno quindi spingendo per un rinforzo nel reparto e complicatasi la pista Demiral stanno spingendo per il difensore centrale del Barcellona, Jean-Clair Todibo.



TODIBO VUOLE GIOCARE - Il Barcellona è alle prese con una richiesta esplicita fatta dal difensore classe '99 del Tolosa alla società e all'allenatore Ernesto Valverde: vuole giocare con continuità e per farlo è disposto anche a dire addio a titolo definitivo a quello che era il suo sogno ovvero giocare nella società catalana.



LE RICHIESTE - Il Barcellona ha acconsentito all'addio, ma vuole monetizzare il più possibile dalla sua cessione e per questo sta continuando a chiedere una valutazione complessiva del suo cartellino di 20 milioni di euro e, inoltre, la possibilità di inserire un diritto di riacquisto nell'affare. Il Milan sta ragionando sulla possibilità di acquistarlo in prestito con obbligo di riscatto fissato però soltanto a 15 milioni e senza garantire un riacquisto, ma, al massimo un'opzione in caso di scelta di venderlo. Le parti sono ancora distanti, ma il piano A, Merih Demiral della Juventus, oggi è altamente fuori dalla portata economica dei rossoneri. Si andrà avanti a trattare, almeno fino a fine dicembre. Aspettando Ibra.