Non solo mercato, finalmente si torna in campo. Il Milan di Stefano Pioli affronta oggi la prima amichevole stagionalie. I rossoneri ospitano la Pro Sesto di Antonio Filippini, squadra che milita in Serie C, a Milanello, a partire dalle 17. Dopo gli arrivi nelle scorse ore dei nuovi acquisti Olivier Giroud, Fodè Ballò-Touré e Brahim Diaz, oggi va in scena la prima uscita dell'anno per i rossoneri, che si preparano alla stagione 2021-2022, quella del grande ritorno in Champions League dopo otto anni di assenza. Il Diavolo riparte dal secondo posto dello scorso campionato conquistato alle spalle dell'Inter campione d'Italia. Appuntamento nella sede del ritiro dei meneghini, contro la disciassettesima del Girone A della Serie C nell'anno passato, nella quale milita Christian Maldini, primogenito di Paolo, La partita si svolge a porte chiuse



LE PROBABILI FORMAZIONI:



MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Gabbia, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Castillejo, Hauge; Leao. All. Pioli



PRO SESTO (4-2-3-1): Livieri; Maldini, Pecorini, Caverzasi, Giubilato; Gualdi, Gattoni; Palesi, Maffei, Bismark; Scapuzzi. All. Filippini





h 17, Milan-Pro Sesto LIVE





LA CRONACA: