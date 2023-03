Non ci voleva. Ilperde per infortunionel momento più delicato ed importante della stagione e, soprattutto, nel momento in cui il club rossonero aveva ricominciato a macinare punti in campionato, aveva ricominciato a produrre risultati e potendo anche sognare il passaggio ai quarti di Champions dopo la vittoria per 1-0 ottenuta a San Siro contro ilE invece no, come annunciato in conferenza stampa da, il fantasista spagnolo si è fermato per un problema al ginocchio.Brahim Diaz non ci sarà con la Fiorentinadell'8 marzo a Londra. Toccherà a Charles De Ketelaere, almeno a Firenze, e a confermarlo è stato proprio Pioli che ha ribadito come: "Diaz ha avuto un trauma distorsivo, faremo di tutto per recuperarlo per Londra". Difficle, ma non impossibile, quindi, averlo a disposizione anche se le sensazioni non sono le migliori.