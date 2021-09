Tegola per il Milan. Zlatan Ibrahimovic non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di Champions di domani in casa del Liverpool: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'attaccante svedese ha accusato un problema al tendine d'Achille e salterà la sfida coi Reds.



AL SUO POSTO REBIC O GIROUD - Per Ibra sofferenza al tendine achilleo, rimane a casa a scopo precauzionale: al suo posto giocheranno Ante Rebic od Olivier Giroud-