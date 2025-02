Milan, problema alla caviglia per Leao: Conceicao lancia Joao Felix titolare, ballottaggio Abraham-Gimenez

, vista una situazione di classifica che vede i rossoneri (attualmente) all’8° posto, attardati in graduatoria rispetto alle chiare ambizioni da parte della proprietà e di tutto l’ambiente. È chiaro, quanto ovvio e scontato sottolineare, che il club di Via Aldo Rossi punti a tornare in zona Champions League, con la 4a posizione come obiettivo da centrare con tutti i mezzi e le risorse disponibili in quel di Milanello. Allo stesso tempo,, con gli ottavi di finale da guadagnarsi per la squadra di Conceicao.

– con ogni probabilità –L’esterno offensivo lusitano, come riportato da Sky Sport,. Nulla di irreparabile o allarmante in vista della Champions, ma un turno di riposo (che arriverebbe dopo la panchina in Coppa Italia nel successo contro la Roma, dove Leao è subentrato nel finale) potrebbe essere necessario in vista del match con il Feyenoord.

, come già svelato da Calciomercato.com, anche Tijjani Reijnders non dovrebbe partire dal 1’ , conchesia alla trasferta toscana di campionato che all’incontro europeo di mercoledì sera. Ma andiamo con ordine nelle possibili scelte dell’ex Porto. Davanti a Maignan, in difesa. Sulle corsie laterali, saranno confermati entrambi i terzini con Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. In cabina di regia, nella zona nevralgica del campo, come detto,per una mediana maggiormente rocciosa e dinamica (l’americano è anche squalificato in Champions League).

Sulla trequarti, nel 4-2-3-1 (variabile a 4-4-2 a seconda della fase offensiva o difensiva), Pulisic agirà sulla sinistra, mentre Sottil partirà dalla destra, ma la sua titolarità è messa in discussione da Jimenez., che ha già dato modo sfoggio delle sue qualità con la rete che ha fissato il punteggio sul 3-1 in Coppa Italia contro la Roma di Ranieri. In attacco,, pronto sia prendersi una maglia da titolare che a subentrare a gara in corso, lasciando così aperta la possibilità di partire, per la prima volta, dal 1’, solamente in Champions contro il suo ex club, il Feyenoord.

Questa, dunque, la probabile formazione rossonera contro l'Empoli:Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Sottil, Joao Felix, Pulisic; Abraham. All. Conceicao