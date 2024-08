Getty Images

Milan, problemi per il tesseramento di Pellegrino con l’Independiente

Daniele Longo

20 minuti fa



Marco Pellegrino da due settimane è in Argentina dopo che il Milan aveva trovato un accordo con l’Independiente per la cessione in prestito con diritto di riscatto. Il club argentino però è stato inibito dalla Federazione Argentina e non può procedere al tesseramento di nuovi acquisti. Ora Pellegrino è rimasto in Argentina in attesa di una nuova collocazione.