Christian Pulisic, esterno destro del Milan, ha lasciato il campo durante la gara contro il Psg per via di un problema fisico di entità da valutare nei minuti finali: al suo posto è entrato Florenzi nel tridente, l'americano è uscito sulle proprie gambe.



Così Pioli in conferenza stampa dopo la partita: "Sembra un crampo, però nello stesso punto dell'altra volta... Speriamo davvero sia solo questo". Si attendono aggiornamenti ufficiali da parte della società rossonera.