"Lo stadio? Spero che entro fine anno sarà presa una decisione". Firmato, Paolo Scaroni. Ieri, durante l'assemblea dei soci del Milan, il presidente ha chiarito come la questione dell'impianto dove i rossoneri giocheranno in futuro sia considerata di primaria importanza dalla dirigenza e da Elliott. Non a caso, come riporta il Corriere della Sera, Ivan Gazidis - che dal primo dicembre inizierà ufficialmente la sua avventura come nuovo amministratore delegato rossonero - porterà con sé un direttore commerciale e un capo del progetto stadio.



IL PROGETTO DI ELLIOTT - Le idee sono due in questo momento: Elliott vorrebbe costruire un "nuovo San Siro", con i costi divisi con l'Inter, ma è più probabile che alla fine il fondo della famiglia Singer decida di concentrarsi su un impianto di proprietà realizzato interamente dal Milan, che non sarebbe pronto prima del 2024, con i nerazzurri che a quel punto dovrebbero decidere di restare al Meazza.