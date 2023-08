. Il mediano bosniaco ha già un accordo di massima con il Fener - ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione e un contratto triennale pronti per Krunic, un deciso miglioramento di condizioni economiche rispetto agli 1,1 milioni percepiti a Milano sino al prossimo 30 giugno 2025 - e spinge per raggiungere il compagno di Nazionale Edin Dzeko a Istanbul.L’ex numero 9 dell’Inter, appunto, rischia di diventare un fattore importante per la fumata bianca della trattativa.– 21 match assieme in Nazionale –. Un’opera che sembra essere riuscita all’ex Roma e Manchester City visto che, nell’ambiente rossonero, si è registrata la volontà di Krunic di avventurarsi in Turchia nella prossima tappa della sua carriera professionale.: per cedere il bosniaco, serviranno almeno 10 milioni di euro. Allo stato attuale dei fatti, il club rossonero ha già rifiutato una proposta da parte dei turchi (4 milioni di euro, un'offerta considerata irrisoria per il valore dimostrato da Krunic con la maglia del Milan)., come riportato dal portale di settore Fanatik,. Un’offerta che punta ad abbassare le richieste di Furlani, vista anche la volontà del giocatore di trasferirsi in Turchia.