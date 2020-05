Il Milan sta per riprendere l'attività sportiva dopo lo stop per il Coronavirus. I rossoneri, secondo quanto si apprende da fonti vicini al club, utilizzeranno i tamponi solo quando saranno inequivocabili le autorizzazioni da parte del governo e dell'Ats locale. Domani i giocatori e lo staff rossonero termineranno lo screening medico in una clinica di Milano. Sempre nella giornata di domani, al mattino, ci sarà la ripresa degli allenamenti individuali.



LA SITUAZIONE DI IBRAHIMOVIC E KESSIE - Il Milan attende ancora il suo pezzo pregiato, ovvero Ibrahimovic. Il campione svedese è l'unico giocatore della serie A che si è allenato in questo periodo difficile. Lo ha fatto con l'Hammarby, società della quella detiene il 50% delle quote del pacchetto azionario. Zlatan ha chiesto al club di restare in Svezia il più possibile nell'impossibilità di svolgere delle normali sedute. Ma le parti sono in costante contatto tanto che il club è pronto a richiamarlo ufficialmente per il fine settimana. Diversa la situazione di Franck Kessie, in queste ore bloccato in Costa d'Avorio: fonti vicine al club raccontano che il 'caso' è in via di risoluzione. L'ex Atalanta potrebbe tornare nelle prossime ore in Italia.