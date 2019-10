Correa e il Milan? No, non è il solito ritornello di Angel dall'Atlético Madrid andato avanti per un'estate (quasi) intera., l'uomo che ha fatto vedere grandi cose nella Lazio con Simone Inzaghi, ultime settimane a parte con un periodo di comprensibile appannamento. Talento, colpi fuori dal comune, assist geniali e una quota gol da migliorare: il Tucu acquistato dal Siviglia è stato un capolavoro per Lotito e Tare,. Ci ha pensato a giugno, ha sondato il suo agente Lucci, poi haRINNOVO FATTO - La Lazio lo ha blindato con la solita convinzione e forza: Claudio Lotito per meno di 60 milioni non intendeva sedersi a trattare, allo stesso tempo aveva. Il Tucu ha dato il via libera, intesa raggiunta ieri a Formello in un incontro tra Tare e Lucci: guadagnerà, diventando così il quarto giocatore più pagato della Lazio dopo Immobile, Milinkovic e Lucas Leiva. La firma è in dirittura d'arrivo,. Questa dirigenza lo stima, oggi ha altri pensieri - panchina in testa - ma l'identikit resta quello di un investimento gradito, molto. Correa, intanto, se lo gode la Lazio.