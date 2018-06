Si avvicina per ill'atteso verdetto della camera giudicante della Uefa in merito alle violazioni dele la sentenza attesa dai rossoneri non è positiva. L'esclusione dalle coppe è il verdetto atteso da tutti a Casa Milan, ma gli avvocati del club rossonero hanno già pronto il ricorso d'urgenza al TAS di Losanna, il Tribunale Arbitrale dello Sport che rappresenta l'ultimo organo a cui poter far appello.

DIFFERENZA TAS/NYON - Secondo la Gazzetta della Sport con il ricorso al Tas la percentuale di riuscita dell'appello sarebbe del 50%. Il Tas è definito come "un’istituzione indipendente" cioè un organo tecnico che interviene da ente esterno. Il club ha conti solidi e confida di chiudere la gestione operativa in pareggio. Mr Li è invece sì un soggetto misterioso ma sul denaro che ha investito nel Milan esistono documenti certificati. Inoltre, terzo punto, esiste un’ampia testimonianza scritta sulle garanzie economiche e di continuità aziendale fornite da Elliott, che rileverebbe il club se Li non fosse più in grado di sostenere l’investimento.



I TEMPI TECNICI - Martedì prossimo il Milan si presenterà per l’audizione di fronte ai cinque membri della camera giudicante: possibile che il pronunciamento slitti poi di 48-72 ore. Se la sentenza sarà sfavorevole il club si appellerebbe al Tas. Altri sette-dieci giorni di tempo sarebbero allora necessari per conoscere il verdetto della Cassazione sportiva, ma potrebbe non essere finita qui perchè il Tribunale di Losanna potrebbe ribaltare la sentenza e rimandare il fascicolo all’Uefa che a quel punto aprirebbe un nuovo processo.