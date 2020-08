Hakan Calhanoglu è pronto a rinnovare il contratto col Milan. Come si legge sul Corriere dello Sport, nelle scorse ore c'è stato un importante colloquio con l'agente del trequartista turco. Il numero 10 rossonero ha già dato il suo ok per prolungare il contratto, poiché ha deciso di restare e tentare la scalata europea con la maglia del Milan. Nel frattempo sono arrivate diverse richieste dalla Germania, ma non sono state prese in considerazione da Calhanoglu perché ha dato priorità al rinnovo con il Milan. L’idea da entrambe le parti e di allungare almeno di altre tre stagioni, dunque fino al 2024 con un sensibile ritocco d’ingaggio e passare dagli attuali 2,5 milioni di euro netti all’anno a 3 milioni compreso i bonus, mentre la richiesta del giocatore al momento sarebbe superiore. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno lavorando per trattenere i migliori e dare continuità al progetto, e per non avere problemi in futuro la società sta mantenendo vivi i rapporti con i giocatori in scadenza per prolungare in tempi non troppo lunghi.