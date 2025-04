Milan, pronto il sostituto di Conceicao in caso di sconfitta nel Derby? Il nome dei bookies nelle quote

Getty Images

Chi allenerà il Milan dopo Conceicao? Il nome dei bookies nelle quote calciomercato

Il Derby di questa sera, valido per l'andata della Semifinale di Coppa Italia, potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di Sergio Conceicao. In caso di sconfitta infatti, secondo diversi esperti, la sua panchina potrebbe vacillare. A confermare queste indiscrezioni sono anche i bookmaker che hanno abbassato le quote sull'esonero del tecnico portoghese , rilanciando al contempo il nome di un possibile sostituto., qualora il suo allontanamento dalla panchina rossonera dovesse diventare realtà.Con l'eliminazione dalla Champions League e un quarto posto in campionato ormai lontanissimo, la stagione del Milan sembra ormai compromessa. L'unica speranza rimasta per salvare l'annata è la Coppa Italia. Tuttavia, come accennato in precedenza, una sconfitta nel Derby contro l'Inter potrebbe avere ripercussioni pesanti, con il futuro di Conceicao sulla panchina rossonera seriamente in bilico.Sebbene sia improbabile che Allegri prenda in mano la squadra a stagione in corso, il ritorno a Milano potrebbe essere una prospettiva allettante per lui, considerando i successi già ottenuti con il club. Le quote per il suo approdo sulla panchina rossonera entro il 1° settembre 2025 sono offerte a 2.75 da Lottomatica e Goldbet.Prima di visionare il nostro parere su questa ipotesi, ecco quattro approfondimenti utili:

Il nostro parere sull'eventuale arrivo di Allegri sulla panchina del Milan

L'arrivo di Allegri sulla panchina del Milan potrebbe rappresentare una scelta interessante. Con la sua comprovata esperienza, il tecnico potrebbe portare stabilità e un gioco più equilibrato, valorizzando il potenziale della squadra. Allegri ha dimostrato in passato di saper gestire grandi club e affrontare situazioni complesse, riuscendo a ottenere risultati positivi anche in momenti complicati. Se dovesse arrivare, sarebbe un passo importante per il Milan verso il ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo.