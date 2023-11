Il Milan di Stefano Pioli non riesce a tornare al successo in campionato. Alla ripresa dopo la sosta sarà necessario un cambio di tendenza in quel di Via Aldo Rossi e anche per questo, a metà settimana, riporta La Gazzetta dello Sport, Moncada e Furlani torneranno a Milanello dove avranno un nuovo faccia a faccia con l'allenatore per discutere di tutti i temi all'ordine del giorno.