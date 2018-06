La Nazione parla di mercato in ottica Fiorentina. Al centro di tutto c’è il centrocampista francese Jordanche piace molto al Milan. I rossoneri, nonostante i guai con l’Uefa, si guardano intorno in attesa della sentenza. La Fiorentina fa muro, ma è disposta ad ascoltare offerte. E il Milan pare aver messo sul piatto proposte interessanti, come il giovane Manuel Locatelli (20 anni), l’esperto Ignazio Abate (classe ’86) e un pacchetto di milioni.