Milan, proposto anche un difensore ex-Sassuolo

La ricerca del Milan per un colpo in difesa last minute non si sta fermando e, nelle ultime ore, al club rossonero è stato proposta anche una vecchia conoscenza della nostra Serie A.



Si tratta secondo Sportitalia del brasiliano Marlon, ex-Sassuolo, approdato allo Shakhtar con De Zerbi e in questa stagione in prestito al Fluminense con cui ha anche vinto la Copa Libertadores. Il club rossonero, almeno per ora, non ha preso in considerazione il profilo del centrale classe 1995.