Un nome nuovo per la difesa del Milan, un giovane difensore finito sul taccuino di diversi top club europei. Al club rossonero, secondo quanto appreso da calciomercato.com, è stato proposto Filip Benkovic dall'intermediario Beppe Bozzo. Classe 1995, legato alla Dinamo Zagabria con un contratto in scadenza nel 2020, viene soprannominato 'Big Ben' per via della sua altezza e forza fisica.

COSTI E SITUAZIONE - Il nativo di Zagabria è un centrale di piede destro ma spesso impiegato sul centro sinistra, elegante e tecnico, bravo ad impostare l’azione, insuperabile nel gioco aereo. Preciso e aggressivo in marcatura, riesce ad abbinare all’innata imponenza una discreta rapidità di gambe, che gli permette di avere un tempo perfetto anche negli interventi in scivolata. La Dinamo lo valuta non meno di 15-20 milioni di euro, Benkovic può diventare una opportunità per il Milan solo se Musacchio dovesse lasciare il club.