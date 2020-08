Ieri pomeriggio a casa Milan è andato in scena un summit di mercato alla presenza di Ivan Gazidis, Frederic Massara e Paolo Maldini. I tre dirigenti rossoneri hanno fatto il punto sulle ttattative in essere e sui giocatori che sono stati proposti nell'ultimo periodo. Tra questi figura il nome di Diego Costa, in uscita dall'Atletico Madrid.



MILAN FREDDO - Un'idea di Jorge Mendes che difficilmente andrà in porto. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Milan non è interessato al centravanti brasiliano ma naturalizzato spagnolo. Il piano A per l'attacco resta Ibrahimovic, il piano B consiste nella ricerca di un attaccante già pronto ma con una carta d'identità certamente più verde rispetto all'ex Chelsea. Con buona pace di Mendes che continua a sondare i club italiani per il suo assistito.