La regia è dell'agente Paco Casal, uno abituato a portare talenti uruguaiani in Italia. E spera che Gaston Pereiro possa avere la stessa fortuna di Daniel Fonseca, Enzo Francescoli e Ruben Sosa. Il classe 1995 è stato proposto di nuovo al Milan, ma questa volta le condizioni sono cambiate.



PUO' ARRIVARE GRATIS - Mezzala, esterno o trequartista: Gaston Pereiro sa fare quasi tutto. E rappresenta una buona opportunità anche dal punto di vista economico. Sei mesi fa il Psv lo valutava 15 milioni di euro e il Milan rispose picche, adesso da febbraio può firmare con qualsiasi club a parametro zero. Il calciatore nato a Montevideo, a oggi, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2020. Sogna un futuro in Italia tanto che il suo agente Paco Casal ne ha parlato approfonditamente anche con il Bologna. Il ds degli emiliani ha mostrato interesse sia per Pereiro che per Nicolas De La Cruz del River Plate, giocatori che possono dare ulteriore qualità in avanti a Mihajlovic. E il Milan? Ha memorizzato quelli che sono i parametri economici e valuterà il suo profilo con il tecnico Pioli. Esiste anche la possibilità di finalizzare l'acquisto del ventiquattrenne nel mercato invernale con un piccolo indennizzo a favore del Psv.