Il mercato del Milan non si chiuderà con il colpo Castillejo in chiusura con il Villarreal. Domani il dg Leonardo volerà in Spagna per mettere nero su bianco gli accordi che porteranno anche all'addio di Carlos Bacca, ma un altro innesto sarà cercato soprattutto a centrocampo.



Secondo quanto riportato da Sky Sport alcuni intermediari hanno proposto al Milan il centrocampista in uscita dalla Roma, Maxime Gonalons. Il club rossonero ha preso tempo e valuterà l'acquisto soltanto nelle ultime ore di mercato.