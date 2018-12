Un rinforzo a centrocampo e uno in attacco: sono queste le due necessità principali del Milan di Rino Gattuso in vista del mercato di riparazione. Due colpi chiari anche a Leonardo, che dopo aver chiuso l'affare Paquetà è da tempo al lavoro per individuare i profili giusti per puntellare la rosa rossonera. E se per il centrocampo la prima scelta è stata individuata in Cesc Fabregas, con Weigl e Sensi come alternative, più complicata è l'individuazione dell'attaccante giusto.



DA IBRA A QUAGLIARELLA - A Casa Milan l'obiettivo numero uno era Zlatan Ibrahimovic, una candidatura cresciuta nel tempo a suon di contatti e incontri con Mino Raiola. Dopo alcune settimane di riflessione, il gigante svedese ha però deciso di rimanere ai Los Angeles Galaxy. Un altro nome che, come anticipato da Calciomercato.com, è stato proposto ai rossoneri è quello di Fabio Quagliarella, ora vicino al rinnovo di contratto con la Sampdoria.



PROPOSTO MURIEL - Un ex attaccante dei blucerchiati è invece il nome che circola nelle ultime ore: Luis Muriel. In questa stagione il colombiano non sta trovando grande spazio nel Siviglia, con cui i rossoneri hanno in ballo anche il discorso legato al futuro di André Silva. Muriel è stato proposto al club di via Aldo Rossi, ma al momento non scalda la dirigenza, che potrebbe considerarne l'acquisto solo se il classe '91 dovesse riuscire a liberarsi a costi contenuti dagli andalusi.