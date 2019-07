Tanti i profili seguiti dal Milan in questa prima parte del mercato estivo, tanti anche quelli accostati al club rossonero dopo il via-vai di procuratori che hanno caratterizzato le giornate di giugno e luglio nella sede di via Aldo Rossi. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, tra i nomi che sono stati proposti recentemente a Maldini, Boban e Massara c'è anche quello del centrocampista classe '94 del PSV Eindhoven Gaston Pereiro, in scadenza di contratto a giugno 2020 e pronto ad abbandonare l'Olanda.



Su di lui c'è da tempo il Watford, ma il giocatore cresciuto nel Nacional di Montevideo nel mito dell'ex interista Alvaro Recoba (si è fatto tatuare il suo volto sull'avanbraccio destro) può diventare un'opzione anche per le squadre italiane, considerando una valutazione di 15 milioni di euro ampiamente alla portata. Trequartista utilizzabile all'occorrenza come mezzala destra o sinistra, il suo nome è stato appuntato dalla dirigenza rossonera ma non rappresenta al momento una priorità.