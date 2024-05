Milan, prosegue il casting post Pioli: ci sono anche Rose e Gallardo

9 minuti fa



Procede il casting per il nuovo allenatore del Milan. La scelta ancora non arriva e questo perché il club vuole aspettare il termine della stagione anche per una questione di rispetto nei confronti di Stefano Pioli che nelle prossime tre partite deve ancora portare a casa il suo obiettivo: il 2° posto.



All'interno della ricerca però, come riporta Tuttosport, è necessario prestare attenzione a Marco Rose, tecnico del Lipsia, con cui si potrebbe sognare anche un'accoppiata con Benjamin Sesko, e l'ex tecnico del River Plate Marcelo Gallardo che oggi allena in Arabia.