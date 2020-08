Secondo quanto riporta Sky Sport, il Milan prosegue la trattativa con la Fiorentina per arrivare al difensore classe '97 Nikola Milenkovic. Forte del fatto che il giocatore va in scadenza di contratto nel 2022 e non ha manifestato l'intenzione di rinnovare, i rossoneri sono convinti di abbassare la richiesta di 40 milioni di euro inserendo Paquetà come contropartita tecnica.