La campagna europea del Milan ha messo in evidenza alcuni limiti di inesperienza del giovane gruppo rossonero. In un percorso di crescita alcuni passaggi a vuoto sono all’ordine del giorno e da questi vanno tratti degli insegnamenti utili per il futuroSia Saelemaekers che Leão, sempre presenti in questo avvio di stagione, pagano le fatiche di un calendario fitto di impegni ravvicinati.Secondo quanto appreso da calciomercato.com, il Milan vuole recitare un ruolo da protagonista nel mercato di gennaio. Nessuna spesa folle o azzardata ma un paio di innesti mirati per cercare di innalzare il livello qualitativo sulla trequarti.Restano in lista anche il talento belga dell’Anderlecht Verschaeren e i. Non arrivano particolari conferme sui nomi di Asensio e Isco.