Milan, prove di disgelo tra Ibrahimovic e Furlani: ecco come sarà il nuovo assetto interno

Sono giorni di grandi operazioni in casaper delineare quella che sarà la ristrutturazione interna dopo una stagione che ha portato a risultati fallimentari su tutta la linea. A farne le spese sarà sicuramenteche saluterà il club al termine della stagione.sta lavorando su più fronti per programmare la prossima stagione, non c’è tempo da perdere. I primi due punti sono la nomina del nuovo direttore sportivo è quello dell’allenatore:. I rapporti tra i due sono freddi da diversi mesi, si tratta di due personalità forti e talvolta ingombranti ma

a prendere le redini dell’operazione sul nuovo direttore sportivo e, di concerto, sul nuovo allenatore. Ibrahimovic fuori dai giochi quindi? Non proprio, lo svedese resta l’uomo di fiducia del patron di RedBird. I suoi occhi in Italia a tutto tondo, ma l’idea sarebbe quella di sgravarlo da compiti e responsabilità che spettano al direttore sportivo.

- A Milano, da qualche giorno, è tornato il freddo. Al Milan invece provano a cambiare le temperature:E che comunque lo stesso Ibrahimovic lo aveva avvisato quando il CEO rossonero era in vacanza in montagna. Da capire se Zlatan accetterà di avere un peso minore sulle scelte sportive. Di sicuro non vuole più fungere da parafulmine su tutto, la sua esposizione mediatica sarà ridimensionata drasticamente. Già nel corso di questa settimana sono previsti confronti per la scelta del Ds: l’ultima parola sarà di Furlani ma Zlatan non è tagliato fuori.sul mercato di gennaio. Il club conta ancora di riuscire a salvare la categoria, poi saranno fatte delle valutazioni profonde a 360 gradi anche sulle responsabilità.

