La sentenza del TAS di Losanna non é ancora arrivata, così come la possibile cessione di almeno una parte delle quote azionarie delin possesso di. Eppure il mercato del club rossonero sta iniziando ad animarsi, soprattutto in uscita, anche grazie alla possibile cessione di un big come. Già nei giorni scorsi vi avevamo raccontato (), la pazza idea del presidente del PSGSecondo quanto riportato da Tuttosport ile sta preparando un'offerta concreta al Milan per convincere la proprietà a lasciarlo partire. Un'offerta che non potrà essere inferiore ai 42 milioni di euro pagati la scorsa estate per strapparlo alla Juve.E Bonucci? Il capitano rossonero non ha mai chiesto la cessione ma nelle ultime settimane é stato tartassato dai messaggi dell'ex compagno di Juve e NazionaleSecondo il Corriere dello Sport. Ora la palla passa Al club che dovrà formulare l'offerta giusta per far vedere Il Milan.