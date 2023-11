Di seguito la rassegna degli episodi da moviola durante Milan-Psg, quarta giornata della fase a gironi di Champions League:



MILAN-PSG martedì 7 novembre ore 21 (Gruppo F)

Arbitro: Jesús Gil Manzano (Spagna)

Assistenti arbitrali: Diego Barbero Sevilla (Spagna) – Ángel Nevado Rodríguez (Spagna)

Quarto ufficiale: Guillermo Cuadra Fernández (Spagna)



81' - Alla fine arriva il giallo per Skriniar, che abbatte Leao lanciato in contropiede.



65' - Musah ammonito per trattenuta su Zaire-Emery, salterà Milan-Borussia Dortmund il 28 novembre dato che era in diffida.



63' - Skriniar stende Loftus-Cheek al limite, dovrebbe scattare il giallo anche per lui ma così non è, semplice punizione.



56' - Loftus-Cheek incontenibile, fa ammonire anche Lucas Hernandez.



51' - La rete di Giroud viene controllata per scongiurare l'influenza di Leao, rimasto a terra in fuorigioco, sul cross da sinistra di Theo Hernandez.



44' - Ugarte è il terzo ammonito del Psg, fallo tattico su Theo Hernandez che stava andando in contropiede.



29' - Gomito largo di Kolo Muani su Tomori, giallo per l'attaccante.



25' - Gioco pericoloso di Vitinha su Calabria, ammonito il giocatore ospite.