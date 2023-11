Milan-PSG 2-1MILAN: ipnotizza Mbappè con una uscita da campione e regala sicurezza al reparto. Leader.: riesce nella missione più difficile: annullare Mbappè. Capitano.: sovrasta Kolo Muani. Attento in ogni circostanza con pochissime sbavature.: sempre sul pezzo, non sbaglia un singolo intervento. Molla: un paio di diagonali difensive perfette su Dembelè, l’assist millimetrico per Giroud. È tornato Theo: pronti via cestina un rigore in movimento. Alza la testa, non si abbatte e diventa devastante. Prestazione di grandissimo livello.: corre per due, recupera palloni e fa buon filtro da schermo davanti alla difesa. Risorsa. (dal 38’ st Krunic),: impreciso sotto porta ma illuminante nel costruire sempre gioco.: non é al meglio e si vede. Esce per un nuovo problema muscolare. (dal 46’ st Florenzi),: l’uomo dei gol importanti: sale al decimo piano e incorna in rete con uno Skriniar inerme. Letale: semplicemente spaziale: un gran gol in rovesciata, tantissime giocate di qualità che fanno saltare in piedi il pubblico di San Siro. (dal 38’ st Okafor): organizza un piano tattico perfetto per superare il PSG con il 4-2-3-1. Loftus-Cheek trequartista spacca la partita.PSG: risponde con una grande prestazione alla contestazione del pubblico rossonero. Almeno tre super parate a referto.: spinge con grande continuità ma sbaglia tutte le scelte.: illude il PSG con un gol da opportunista. Poi barcolla di fronte a Leão e si fa sovrastare da Giroud. (dal 44’ st Barcola): sicuramente il più lucido della linea difensiva.: ordinato ma si propone poco in attacco. (dal 20’ st Mukiele 5,5: vedi il compagno sopra): meno propositivo rispetto al solito ma si può perdonare, peccati di gioventù.: molto dinamico ma anche troppo scolastico in regia. (dal 15’ st Ruiz 5,5: non si accende mai): dei centrocampisti é quello più in palla ma non incide come dovrebbe. (dal 15’ st Lee 6,5: il suo ingresso regala più imprevedibilità alle manovra del PSG): la traversa gli nega la gioia del gol che meriterebbe.: non vede mai palla. (dal 15’ st Ramos 6: cerca di più la profondità): il grande assente di una serata molto bella. Si accende solo in un paio di circostanze.: tardivi i cambi. Manca la reazione immediata del PSG al gol del 2-1.