Come ampiamente annunciato dalla Curva Sud e dagli ultras del Milan, Gigio Donnarumma è stato accolto dalla pioggia di un milione di banconote false con la sua faccia, in segno di disprezzo per aver lasciato i rossoneri a parametro zero. Un primo lancio si è verificato già prima del fischio d'inizio della gara, nella gallery le migliori foto dell'iniziativa.