Match da dentro o fuori per il Milan, che stasera sfida il Paris Saint-Germain al Meazza con l'obiettivo di trovare una vittoria che possa rilanciarlo in chiave qualificazione agli ottavi di finale. Pioli recupera Theo Hernandez e Pulisic, Loftus-Cheek torna titolare, l'unico ballottaggio e è tra Krunic e Musah, con il bosniaco in vantaggio. Tra i parigini confermato il tridente Mbappé-Ramos-Dembelé. Finora il Milan non è mai riuscito a vincere in Europa e, soprattutto, non è ancora riuscito a segnare. E' ultimo del girone a due punti, preceduto da Borussia e Newcastle (4 punti) e appunto dal Psg capolista (6).



DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Milan-PSG, match in programma martedì 7 novembre alle ore ore 21, sarà trasmessa in diretta in chiaro su Canale 5. La partita sarà inoltre visibile su Sky Sport e in streaming su Now Tv e Infinity+.



PROBABILI FORMAZIONI



MILAN (4-3-3) - Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli.



PSG (4-3-3) - Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez; Zaire-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembelé, Gonçalo Ramos, Mbappé. All.: Luis Enrique.