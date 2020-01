Ricardo Rodriguez si allontana a grandi passi dal Milan, nel futuro dello svizzero può esserci l'Eredivisie: il PSV si muove concretamente per chiudere l'affare. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, la dirigenza del club olandese (rappresentata da Peter Fossen e John De Jong) si è recata oggi presso la sede per un incontro con Boban e il vertice di Casa Milan ha prodotto importanti novità.



LA SITUAZIONE - La trattativa tra il Milan e il PSV per Rodriguez non è chiusa ma ben avviata, l'offerta degli olandesi è di un prestito oneroso ma c'è ancora un nodo da risolvere: i rossoneri spingono per l'inserimento dell'obbligo di riscatto e su questo vertono le discussioni. Parti al lavoro per definire il futuro di Rodriguez, senza escludere che Milan e PSV abbiano parlato anche di Denzel Dumfries, terzino destro olandese classe '96 seguito con attenzione da Moncada.