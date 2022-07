Ilpubblica sul proprio sito ufficiale il(leggi QUI ) e il CEO rossoneroparla così ad acmilan.com: "Il nostro obiettivo, sintetizzato nella pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità è quello di costituire un circolo virtuoso nel quale gli investimenti e le iniziative che promuoviamo possano migliorare le performance della squadra, per poi generare maggiori ricavi da investire nuovamente sulle performance, e così via. Un processo che deve assolutamente essere sostenuto da un universo valoriale forte, che si estenda all’esterno del rettangolo di gioco e renda la comunità rossonera orgogliosa del proprio Club".Nel video di presentazione, poi, Gazidis aggiunge: "Possiamo certamente considerare il nostro club un'istituzione sociale, che abbraccia milioni di sostenitori in tutto il mondo. Con i quali condividiamo i nostri valori e una passione comune. Proprio per questo la sostenibilità deve essere al centro della nostra visione strategica. Tutte le nostre decisioni vengono prese con l'obiettivo di rendere questo club sempre più responsabile, più inclusivo, più innovativo. Vogliamo che il nostro Milan continui a crescere. Non solo per garantire a tutti i nostri tifosi la possibilità di gioire delle vittorie, oggi come domani, ma anche per rendere il nostro club sempre più vicino e sensibile ai bisogni delle comunità in cui viviamo. In Italia e all'estero".