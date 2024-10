Getty Images

Milan, Pulisic acquisto più rappresentativo dell’era Red Bird

39 minuti fa



Il Corriere dello Sport ricorda che per la prima volta in carriera Pulisic è andato a segno in quattro match consecutivi. Anche a Firenze, in una serata nera, l’americano ha dato il suo apporto. Arrivato in rossonero per soli 22 milioni di euro, Christian può essere considerato l’acquisto più rappresentativo dell’era Red Bird.