Potrebbero arrivarne tantissime altre, di foto come questa: Christian Pulisic e Ruben Loftus-Cheek ancora compagni di squadra, dopo gli anni assieme al Chelsea. Già ufficiale l'inglese, che ha scelto la maglia numero 8 del Milan, vicinissimo l'americano con passaporto croato. Ricostruiamo una breve cronistoria dell'affare.



VIA DAL CHELSEA, SOLO IL MILAN - Il Chelsea ha preso Nkunku e ha in dote dal mercato di gennaio moltissimi giocatori offensivi, Pulisic è stato messo quasi subito sulla lista dei giocatori cedibili. L'interesse del Milan, ricambiato dal calciatore, non ha tardato a manifestarsi, ma la richiesta dei Blues era superiore di 10 milioni circa rispetto all'offerta, e dalla Francia il Lione era seriamente intenzionato a inserirsi. E' stata fondamentale la chiusura di Pulisic all'opzione OL, dato che la sua preferenza ricade senza dubbi sui rossoneri. E allora ecco la sterzata: l'ultima offerta potrebbe essere davvero quella giusta.



SI CHIUDE - 20 milioni bonus compresi è la proposta del Milan per convincere il Chelsea a lasciar partire Captain America; c'è fiducia per chiudere l'operazione a stretto giro di posta, cioè entro qualche giorno. Si tratta, fra tutti i calciatori in orbita Milan, di quello più vicino. Un jolly per la trequarti di Pioli che sta per riformare la coppia tutta anglofona con Loftus-Cheek.