Getty Images

Milan, Pulisic arriva a quota 20 gol

20 minuti fa



Capitan America Pulisic sempre più decisivo per il Milan. L’americano segna anche nelle serate meno brillanti: contro il Lecce è arrivato il quarto gol in sei partite di serie A nell’attuale stagione. Ma sopra tutto è il gol numero 20 in maglia rossonera in un anno e mezzo.