Il Milan vince e si porta momentaneamente in testa al campionato. Protagonista, ancora una volta, Christian Pulisic, autore del gol dell'1-0 e trascinatore della squadra in questo inizio di campionato. L'ala americana ha parlato così ai microfoni di Dazn:



LA PARTITA - "Abbiamo spinto tanto, nel secondo siamo stati più aggressivi riuscendo a vincere. Mi sto divertendo, le cose migliorano di partita in partita".



OBIETTIVO GOL - "Non ho un obiettivo preciso in termini di gol, ma cercherò di farne molti pesanti come quello di oggi".



SCUDETTO - "Abbiamo buone chance di vincere lo scudetto, ma dobbiamo pensare partita dopo partita a cominciare da quella col Genoa".