In Inghilterra ha fatto moltissimo rumore un episodio arbitrale accaduto in Liverpool-Tottenham: un gol regolare di Luis Diaz è stato annullato perché in sala Var sono state tracciate in maniera errata le linee del fuorigioco. Gli Spurs hanno vinto 2-1, e quel che è accaduto ha inevitabilmente generato una raffica di polemiche, con le scuse ufficiali della classe arbitrale ai Reds che, non paghi, hanno addirittura chiesto di rigiocare.



LA POSIZIONE DI PULISIC - In Premier League giocava fino a pochi mesi fa, nel Chelsea, Christian Pulisic, che, raggiunto da AS, ha espresso la propria opinione: "Bisognerebbe eliminare il Var completamente, al contrario della Goal Line Technology, che invece secondo me funziona bene. Se una decisione va a tuo favore lo ami, altrimenti lo odi, ma in generale credo che il calcio sia migliore senza il VAR. Questa è solamente una mia opinione", ha concluso il numero 11 del Milan.