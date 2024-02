Milan, Pulisic da record: il dato impressionante

Secondo quanto riferito da Opta Christian Pulisic ha messo a segno un gol e un assist cinque volte nella sua carriera, due in più di qualsiasi altro giocatore nei primi 5 campionati europei dal suo debutto nel 2016 (Pablo Sarabia, Thomas Müller - 3 ciascuno). Da titolare o a partita in corso per il numero 11 non fa differenza visto che riesce ad essere decisivo in entrambe le situazioni.