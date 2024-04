Milan, Pulisic da record: prima volta di sempre in doppia cifra di gol in campionato

Lo aspettava da tempo, anzi da sempre, e finalmente il record di marcature di in carriera di Chirstian Pulisic è arrivato. L'attaccante statunitense con la marcatura che ha sbloccato Milan-Lecce e arrivata al minuto 7 della gara a San Siro rappresenta infatti il 10 gol realizzato in questa stagione in rossonero in campionato (a cui ha aggiunto anche 6 assist).



Mai nella sua carriera, infatti, l'esterno oggi impiegato trequartista e ribattezzato "Capitan America" era riuscito a centrare la doppia cifra di gol segnati all'interno di un singolo campionato. Il record precedente, infatti era di 9 nella stagione 2019-2020 con la maglia del Chelsea.