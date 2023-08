Christian Pulisic si è preso il Milan in men che non si dica. L'americano ha cominciato al meglio la sua avventura rossonera: due reti in due partite, dubbi sulla sua forma spazzati via e titolarità ormai certa. Come riporta Opta, l'ex Chelsea è solo il 5° giocatore a segnare in entrambe le prime due presenze con il Milan in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95). E tra quelli che lo hanno preceduto ci sono solo grandi nomi...