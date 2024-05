Milan, Pulisic: “Derby e Roma? Difeso male e senza organizzazione, strategia non perfetta”

Christian Pulisic ha rilasciato un’intervista a Il Giornale al termine della sua prima stagione al Milan, chiusa con 15 gol e 9 assist: “I tifosi ci hanno spinto e aiutato per tutta la stagione: per questo motivo ho rispetto del loro stato d’animo attuale”



SU DERBY E ROMA - “Non ho certezze in materia. Pensare che abbiamo affrontato queste partite senza la giusta organizzazione, non abbiamo difeso in modo giusto, forse la strategia non è stata perfetta”.



SU PIOLI - “Durante quel colloquio mi ha detto quello che avrebbe voluto da me, il ruolo e al contrario di suoi colleghi non è mai venuto meno all’impegno. Mi trovo bene con lui”.