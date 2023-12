Christian Pulisic è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Salernitana-Milan. Queste le sue dichiarazioni:



DIFFICILE VINCERE QUI - “Sarà sicuramente difficile come tutte le trasferte che abbiamo fatto quest’anno, ma con la qualità che abbiamo possiamo vincere”.



A Milan TV



SENSAZIONI - "Sarà una partita difficile, ma allo stesso tempo esaltante perchè non è mai facile quando si gioca in trasferta"



ULTIME VITTORIE - "Ci hanno dato più energia le ultime partite e non vediamo l'ora di metterci in gioco"



CONDIZIONE - "Mi sento bene, per me è importante aiutare la squadra con gol e assist. Ma l'importante è il risultato della squadra e vogliamo continuare a vincere".