Christian Pulisic è stato intervistato da Milan TV alla vigilia di Newcastle-Milan: "Sarà sicuramente un match difficile, ci aspetta una partita tosta, giochiamo in uno stadio complicato ma ci siamo preparati molto bene e daremo il massimo per vincere e qualificarci in Champions. Il Newcastle gioca in modo intenso, ci aspettiamo tanti interventi difensivi e intensità in campo. Dobbiamo farci trovare pronti e fare una bella partita se vogliamo vincere".



QUALIFICAZIONE - "Dobbiamo concentrarci sul vincere la gara e abbiamo il controllo solo su quell'aspetto. Sapremo la nostra sorte nel girone solo alla fine, ma noi facciamo la nostra partita, sperando di fare bene e poi vedremo quel che succede".



PRIMO ANNO ROSSONERO - "Mi sento molto bene. La mia prima stagione sta andando bene, con degli alti e bassi ma mi sto divertendo molto e mi sento pronto per questa partita".